Вакцина для подростков "Спутник М" вызвала иммунный ответ у всех добровольцев

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Промежуточные результаты клинических испытаний вакцины против коронавируса для детей от 12 до 17 лет "Гам-Ковид-Вак-М" показали формирование антител к COVID-19 у 100% добровольцев на 42-й день после введения препарата, следует из инструкции к препарату, опубликованной в госреестре лекарственных препаратов.

Также введение препарата формирует антиген-специфический (к S-белку - ИФ) клеточный иммунитет к COVID-19 у 93,2% обследованных добровольцев, отмечается в документе.

Накануне стало известно, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет "Спутник М".