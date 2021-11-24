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Минздрав РФ сообщил о регистрации COVID-вакцины для подростков "Спутник М"

Минздрав РФ сообщил о регистрации COVID-вакцины для подростков "Спутник М"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет "Спутник М", сообщила в среду пресс-служба министерства.

Как говорится в сообщении Минздрава, поступившем в "Интерфакс", "по итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых "Гам-КОВИД-Вак М" показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов" ведомство приняло решение о регистрации данной вакцины.

Вакцина "Гам-Ковид-Вак М" основана на той же платформе, что и оригинальный "Спутник V", и точно так же вводится двумя компонентами с интервалом в 21 день.

При этом вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться исключительно с согласия родителей или иных законных представителей, а от 15 лет - только при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия, подчеркнули в Минздраве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минздрав РФ в среду зарегистрирует вакцину от коронавируса центра Гамалеи для детей от 12 до 17 лет. По ее словам, в гражданский оборот вакцина может быть введена уже в конце декабря.

28 октября пресс-служба мэра Москвы сообщила о результатах первого этапа испытаний вакцины против коронавируса для подростков "Гам-Ковид-Вак-М". Двукратное введение препарата в объеме 1/10, так и 1/5 от "взрослых" иммунизирующих доз вызвало появление "хорошего" клеточного иммунитета, отметили в мэрии. При этом препарат показал уровень безопасности и иммуногенности, превосходящий таковой у взрослых пациентов. Третий этап клинических исследований вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" стартовал 11 ноября.

Как ранее заявил глава центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, в ходе клинических исследований вакцина "Спутник М" вызвала гораздо лучшую выработку антител у подростков, чем оригинальный "Спутник V" у взрослых пациентов. Иммунная система детей лучше реагирует на чужеродные антигены, пояснил он. Среди побочных эффектов у подростков зафиксировано лишь небольшое поднятие температуры на следующий день после вакцинации, максимум до 37,4.

Хроника 09 января 2020 года – 24 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник М Коронавирус Минздрав РФ

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