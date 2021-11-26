Выпуск "Спутника М" для подростков в оборот запланирован через три недели

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Вакцина против коронавируса для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М" может быть запущена в гражданский оборот уже через три недели, заявил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Первые серии вакцины уже произведены и проходят контроль качества, отметил министр. "Технология отработана, она сложная, но полностью выполнимая нашими производителями", - добавил Мурашко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в гражданский оборот вакцина для подростков может быть введена уже в конце декабря.

В среду Минздрав РФ сообщил о регистрации вакцины против коронавируса для детей от 12 до 17 лет "Гам-КОВИД-Вак-М". Как и оригинальный "Спутник V", она вводится двумя дозами с интервалом в 21 день.

В соответствии с федеральным законом " Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться исключительно с согласия родителей или иных законных представителей, а с 15 лет - только при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия, подчеркнули в Минздраве.