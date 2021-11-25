Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Кремле приветствовали сбор Володиным комментариев по QR-законам

В Кремле приветствовали сбор Володиным комментариев по QR-законам
Проверка QR-кодов в Казани
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле приветствуют любые методы получения обратной связи от населения, в том числе опросы в Telegram, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это "показывает реальные настроения, реальные запросы, реальную поддержку или опасения каких-то ошибок".

В РоссииГосдума назначила рассмотрение законопроектов о введении QR-кодов на 16 декабряГосдума назначила рассмотрение законопроектов о введении QR-кодов на 16 декабряЧитать подробнее

Так он прокомментировал пост спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram, в котором председатель палаты предложил высказаться о предлагаемой правительством системе QR-кодов. Пост собрал менее чем за сутки более 290 тысяч комментариев.

Пост был опубликован около 16:00 мск 24 ноября. В нем, как сообщалось, Володин проинформировал о намерении Госдумы тщательно обсудить резонансные законопроекты о введении кодов: в частности, на площадке трех комитетах и во всех фракциях Госдумы. Спикер отметил, что парламентариям важна обратная связь, поэтому он решил открыть комментарии к посту.

Песков отметил, что пока Кремль не планирует проводить аналогичные опросы в социальных сетях.

Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Отставка главы ФСИН стала следствием инцидентов с насилием в колониях и СИЗО

Спасателям пришлось срочно покинуть шахту "Листвяжная" из-за угрозы взрыва

Спасателям пришлось срочно покинуть шахту "Листвяжная" из-за угрозы взрыва

Во фракции КПРФ не намерены соглашаться на привлечение Рашкина к уголовной ответственности

Путин снял Калашникова с должности главы ФСИН

Путин снял Калашникова с должности главы ФСИН
Пандемия коронавируса

Песков заявил, что власти оказались в сложной ситуации из-за законопроекта о QR-кодах

До 11 выросло число погибших на шахте в Кузбассе

Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте в Кузбассе

Число погибших в кузбасской шахте выросло до 10

Число погибших в кузбасской шахте выросло до 10
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено почти 33,8 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено почти 33,8 тыс. новых случаев COVID-19

Девять человек погибли в результате ЧП на шахте в Кузбассе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });