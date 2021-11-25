В Кремле приветствовали сбор Володиным комментариев по QR-законам

Проверка QR-кодов в Казани Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле приветствуют любые методы получения обратной связи от населения, в том числе опросы в Telegram, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это "показывает реальные настроения, реальные запросы, реальную поддержку или опасения каких-то ошибок".

Так он прокомментировал пост спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram, в котором председатель палаты предложил высказаться о предлагаемой правительством системе QR-кодов. Пост собрал менее чем за сутки более 290 тысяч комментариев.

Пост был опубликован около 16:00 мск 24 ноября. В нем, как сообщалось, Володин проинформировал о намерении Госдумы тщательно обсудить резонансные законопроекты о введении кодов: в частности, на площадке трех комитетах и во всех фракциях Госдумы. Спикер отметил, что парламентариям важна обратная связь, поэтому он решил открыть комментарии к посту.

Песков отметил, что пока Кремль не планирует проводить аналогичные опросы в социальных сетях.