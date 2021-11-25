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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Песков заявил, что власти оказались в сложной ситуации из-за законопроекта о QR-кодах

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле признали, что руководство страны оказалось в сложной ситуации в связи с планами, связанными с введением QR-кодов на транспорте и в общественных местах, и с этим связано затягивание принятия соответствующего закона.

"И правительство, и все руководство страны каждый раз стоит вот в такой сложной ситуации. Но она, к сожалению, спровоцирована пандемией", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, касаясь проблемы затягивания принятия депутатами Госдумы соответствующего законопроекта, предложенного правительством.

"Это сложная задача, и каждый раз предстоит пройти по очень-очень узкому лезвию - с одной стороны, спасти людей и обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны", - подчеркнул представитель Кремля.

Касаясь причин затягивания принятия столь резонансного законопроекта, Песков сказал: "Это достаточно сложный и технологически, и в социальном, и в цифровом плане, это очень сложный процесс и очень сложная задача".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем телеграм-канале, в котором предлагалось обсудить правительственный законопроект по системе QR-кодов. К концу дня пост посмотрели почти полмиллиона пользователей и было оставлено почти 300 тысяч комментариев.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус

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