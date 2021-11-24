Госдума назначила рассмотрение законопроектов о введении QR-кодов на 16 декабря

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте включен в планируемый календарь рассмотрения Госдумы на 16 декабря.

Соответствующий проект постановления опубликован в базе данных Госдумы в среду вечером.

В графике работы Госдумы, опубликованном утром 24 ноября, эти законопроекты не значились.

Законопроекты о введении QR-кодов

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

При этом у военных, по документу, должны быть отдельные QR-коды: вместо QR-кодов они смогут предъявлять другой документ, подтверждающий вакцинацию, перенесенное заболевание или наличие противопоказаний к прививке. Форму и порядок таких документов, как предлагают в правительстве, определит Минобороны или другой федеральный орган, где законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Законопроекты вызвали широкий общественный резонанс. Дума приняла решение направить инициативы в рассылку в регионы и вернуться к процедуре рассмотрения с учетом поступивших отзывов после 14 декабря.