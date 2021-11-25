Последняя проверка на "Листвяжной" прошла 19 ноября

Шахта "Листвяжная" с 2011 года входит в "СДС-Уголь", ранее она принадлежала "Белону". По данным официального сайта компании, с 2018 года производственная мощность шахты составляет 5,2 млн тонн угля в год. Шахта работает в связке с обогатительной фабрикой "Листвяжная", одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей. Она выпускает угольный концентрат марки "Д".

Согласно данным о залогах, которые содержатся в системе "СПАРК-Интерфакс", в число кредиторов шахты "Листвяжная" входят Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, банк "Санкт-Петербург", банк "Открытие".

"СДС-Уголь" включает в себя разрезы "Черниговец", "Восточный", "Первомайский", шахты "Южная" и "Листвяжная", обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий.

ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) - многоотраслевой холдинг, объединяющий, в том числе, угледобывающие ("СДС-Уголь") и химические предприятия, машиностроительные и сельскохозяйственные активы, предприятия строительного комплекса. Согласно отчетности за 2019 год, 95% компании принадлежит президенту СДС Михаилу Федяеву. Еще 5% владеет юрлицо, название которого не раскрывается.