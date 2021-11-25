Последняя проверка на "Листвяжной" прошла 19 ноября
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Последняя проверка Ростехнадзора на шахте "Листвяжная", где утром 25 ноября произошло ЧП и погибли люди, состоялась 19 ноября.
Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе ведомства. Представитель Ростехнадзора не уточнил результаты проверки.
Он также опроверг ранее опубликованную в СМИ информацию о последней проверке на "Листвяжной" 24 ноября.
Как сообщалось, на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. В шахте остаются люди. Работа шахты приостановлена. В результате ЧП погибли уже десять человек.
СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По последним данным, 11 человек погибли в результате задымления на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Кемеровской области. Работа в шахте была приостановлена, там находилось 285 горнорабочих.
Шахта "Листвяжная" с 2011 года входит в "СДС-Уголь", ранее она принадлежала "Белону". По данным официального сайта компании, с 2018 года производственная мощность шахты составляет 5,2 млн тонн угля в год. Шахта работает в связке с обогатительной фабрикой "Листвяжная", одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей. Она выпускает угольный концентрат марки "Д".
Согласно данным о залогах, которые содержатся в системе "СПАРК-Интерфакс", в число кредиторов шахты "Листвяжная" входят Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, банк "Санкт-Петербург", банк "Открытие".
"СДС-Уголь" включает в себя разрезы "Черниговец", "Восточный", "Первомайский", шахты "Южная" и "Листвяжная", обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий.
ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) - многоотраслевой холдинг, объединяющий, в том числе, угледобывающие ("СДС-Уголь") и химические предприятия, машиностроительные и сельскохозяйственные активы, предприятия строительного комплекса. Согласно отчетности за 2019 год, 95% компании принадлежит президенту СДС Михаилу Федяеву. Еще 5% владеет юрлицо, название которого не раскрывается.