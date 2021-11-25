До 11 выросло число погибших на шахте в Кузбассе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о гибели 11 человек в результате ЧП на шахте в Кузбассе.

"Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11", - отмечается в телеграм-канале Цивилева.

Ранее сообщалось о десяти погибших и поисках еще 39 горняков.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. Всего в шахте находились 285 горнорабочих, больше 230 из них вывели на поверхность.