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В Кузбассе приостановили работу аварийной шахты, где погибли люди

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - МЧС РФ обследовало около 20 км подземных выработок на аварийной шахте в Кузбассе, внутри которой остаются люди, работа шахты в настоящее время приостановлена.

"По уточненным данным, в настоящее время на поверхность из шахты выведено 239 человек. Продолжается поисковая операция", - говорится в сообщении ведомства.

"МЧС России на месте развернут межведомственный оперативный штаб. На месте работает 173 человека и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России - 132 человека и 25 единиц техники (в том числе 19 отделений горноспасательной службы)", - отмечает ведомство.

С родственниками пострадавших работают психологи ведомства.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. По последним данным, девять человек погибли, более 40 пострадали.

МЧС Кемеровская область

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