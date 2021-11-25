Эффективность "Спутника V" против летальных случаев COVID в Венгрии оценили в 98%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российская вакцина "Спутник V" в ходе вакцинации населения Венгрии показала лучшую эффективность против летальных случаев коронавируса по сравнению с препаратами Moderna, Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca - на уровне 98%, эффективность против заражения составила 87,5%, сообщил в четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"На основе анализа данных по вакцинации двумя компонентами вакцин "Спутник V", Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca резидентов Венгрии в период с 22 января по 10 июня 2021 года, российская вакцина продемонстрировала лучший результат по защите против летальных случаев от коронавируса и является лидером наряду с препаратом компании Moderna. "Спутник V" имеет лучший показатель защиты против летальных случаев от коронавируса на уровне 98%", - говорится в сообщении фонда.

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