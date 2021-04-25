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Венгрия признала "Спутник V" самой безопасной вакциной

Венгрия признала "Спутник V" самой безопасной вакциной
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Венгрия признала российский "Спутник V" самой эффективной и безопасной вакциной. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте вакцины со ссылкой на рейтинг, в который вошли пять препаратов от коронавируса.

Согласно опубликованным данным, российская вакцина показала лучшие результаты как по эффективности, так и по безопасности на 100 тыс. вакцинированных.

Ранее в РФПИ заявили, что в мае выйдут две научные публикации о вакцине "Спутник V" и одна из них будет посвящена эффективности вакцины. По мнению председателя правления РФПИ Кирилла Дмитриева она "будет значимо выше 95%".

Ранее сообщалось, что по результатам анализа заболеваемости 3,8 млн вакцинированных "Спутником V" россиян эффективность препарата оценивается в 97,6%.

Публикация в журнале The Lancet на основе клинических исследований вакцины демонстрировала ее эффективность в 91,6%.

"Спутник V" - вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф.Гамалеи.

Хроника 09 января 2020 года – 25 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V коронавирус COVID-19

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