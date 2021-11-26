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К медикам обратились уже 63 человека после аварии на шахте в Кузбассе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Состояние здоровья госпитализированных горняков из шахты "Листвяжная" не вызывает у медиков серьезных опасений, сообщил журналистам в пятницу замминистра здравоохранения Кузбасса Виталий Херасков.

"К нам обратились 63 человека, из них 13 лечатся амбулаторно. Были доставлены горноспасатели, которые находились под землей, они проводили спасательные работы и были доставлены в связи отравлением угарным газом - в легкой и средней степени тяжести. Все они были госпитализированы", - сказал он.

Херасков уточнил, что среди госпитализированных тяжелых пациентов нет, но есть пациенты средней степени тяжести.

"Динамика у всех на утро сегодняшнего дня положительная. У тех, кто в реанимации, тоже положительная. Опасений за их жизни у нас нет", - сказал замминистра.

Он уточнил, что среди госпитализированных горноспасателей также нет тяжелых пациентов.

По последним данным, произошедшая утром в минувший четверг авария на шахте "Листвяжная" унесла жизни 52 человек, в том числе шести горноспасателей.

Авария на шахте в Кузбассе

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Кемеровская область Листвяжная

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