Число погибших на шахте в Кузбассе увеличилось до 52 человек

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Более 50 человек погибли в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщили "Интерфаксу" в администрации Беловского городского округа.

"Да, погибли 52 человека", - сказал представитель администрации.

Он также уточнил, что среди погибших шесть спасателей и горняки.

"Погибшие задохнулись угарным газом", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибло 11 человек. В шахте остаются 46 человек.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва до утра.