Из-за гибели людей в кузбасской шахте завели дело о халатности в Ростехнадзоре

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Кемеровской области в связи с гибелью горняков шахты "Листвяжная" возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников местного отдела Ростехнадзора, сообщили в следственном комитете (СК).

"Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

По версии следствия, в ноябре чиновники "ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте". "Установлено, что инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что сейчас с задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.

Проводятся обыски, изъято большое количество документации и электронных носителей, допрашиваются свидетели, в том числе инженерно-технические работники, добавили в СК.

В четверг на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке. По последним данным, погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей. Медицинская помощь понадобилась 63 пострадавшим.

Ранее из-за ЧП Следственный комитет возбудил дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).