Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Из-за гибели людей в кузбасской шахте завели дело о халатности в Ростехнадзоре

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Кемеровской области в связи с гибелью горняков шахты "Листвяжная" возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников местного отдела Ростехнадзора, сообщили в следственном комитете (СК).

"Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В РоссииЗадержаны директор шахты "Листвяжная", его первый заместитель и начальник участкаЧитать подробнее

По версии следствия, в ноябре чиновники "ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте". "Установлено, что инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что сейчас с задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.

Проводятся обыски, изъято большое количество документации и электронных носителей, допрашиваются свидетели, в том числе инженерно-технические работники, добавили в СК.

В четверг на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке. По последним данным, погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей. Медицинская помощь понадобилась 63 пострадавшим.

Ранее из-за ЧП Следственный комитет возбудил дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Авария на шахте в Кузбассе

6
Кемеровская область Листвяжная Ростехнадзор

Новости по теме

Новости

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье обвиняются 18 человек

В МЧС заявили, что шахту "Листвяжная" придется обследовать не одни сутки

В МЧС заявили, что шахту "Листвяжная" придется обследовать не одни сутки

Прокуратура нашла нарушения требований промбезопасности на шести шахтах в Кузбассе

Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок

Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок

Опрос ФОМ показал, что около четверти россиян почти не пользуются интернетом

Вероятной причиной ЧП на шахте "Листвяжная" назвали взрыв метано-воздушной смеси

Пандемия коронавируса

Власти Санкт-Петербурга запланировали привить 80% жителей города к середине января

Власти Санкт-Петербурга запланировали привить 80% жителей города к середине января

Число погибших на шахте в Кузбассе увеличилось до 52 человек

Задержаны директор шахты "Листвяжная", его первый заместитель и начальник участка

Судьба трех спасателей, пропавших на кузбасской шахте, остается неизвестной

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });