Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Двух боевиков ликвидировали в ходе перестрелки в Карачаево-Черкесии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Двое вооруженных боевиков уничтожены в Карачаевском районе Карачаево-Черкессии в ходе перестрелки с сотрудниками спецслужб, сообщили в информцентре Национального антитеррористического комитета.

Бандиты были обнаружены и блокированы в горах, им было предложено сложить оружие и сдаться, говорится в сообщении информцентра, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

"В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы", - заявили в НАК.

Ранее в региональном управлении ФСБ "Интерфаксу" сообщили, что в Карачаевском районе КЧР был введен режим контртеррористической операции. В управлении заявили, что силовики начали там поиски двух вооруженных мужчин, планировавших теракт.

Карачаево-Черкесия НАК ФСБ

Новости по теме

Новости

В шахте "Листвяжная" найден выживший

В шахте "Листвяжная" найден выживший

"Роскосмос" передал правоохранительным органам данные о появлении отверстия в "Союзе"

Шесть тел погибших подняты на поверхность из шахты в Кузбассе

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье обвиняются 18 человек

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье обвиняются 18 человек

Из-за гибели людей в кузбасской шахте завели дело о халатности в Ростехнадзоре

В МЧС заявили, что шахту "Листвяжная" придется обследовать не одни сутки

В МЧС заявили, что шахту "Листвяжная" придется обследовать не одни сутки

Прокуратура нашла нарушения требований промбезопасности на шести шахтах в Кузбассе

Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок

Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок

Опрос ФОМ показал, что около четверти россиян почти не пользуются интернетом

Вероятной причиной ЧП на шахте "Листвяжная" назвали взрыв метано-воздушной смеси

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });