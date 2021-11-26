Двух боевиков ликвидировали в ходе перестрелки в Карачаево-Черкесии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Двое вооруженных боевиков уничтожены в Карачаевском районе Карачаево-Черкессии в ходе перестрелки с сотрудниками спецслужб, сообщили в информцентре Национального антитеррористического комитета.

Бандиты были обнаружены и блокированы в горах, им было предложено сложить оружие и сдаться, говорится в сообщении информцентра, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

"В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы", - заявили в НАК.

Ранее в региональном управлении ФСБ "Интерфаксу" сообщили, что в Карачаевском районе КЧР был введен режим контртеррористической операции. В управлении заявили, что силовики начали там поиски двух вооруженных мужчин, планировавших теракт.