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Режим контртеррористической операции ввели в одном из районов Карачаево-Черкесии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции введен 26 ноября в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии, где ищут двух вооруженных мужчин, планировавших теракт, сообщили "Интерфаксу" в УФСБ России по КЧР.

"Ограничения, связанные с КТО, введены на участке горно-лесистой местности в десяти километрах юго-восточнее города Карачаевска вблизи трассы Каменномост-Учкулан в районе слияния рек Индыш и Кубань", - сказал сотрудник ведомства.

Оперштаб КЧР призвал население воздержаться от посещения района проведения КТО и в случае необходимости оказывать содействие силам правопорядка.

Карачаево-Черкесия

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