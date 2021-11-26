Режим контртеррористической операции снят в Карачаево-Черкесии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Руководство управления ФСБ по Карачаево-Черкесии сняло правовой режим контртеррористической операции в Карачаевском районе, где в пятницу ликвидированы двое боевиков, планировавших теракт, сообщили "Интерфаксу" в УФСБ России по КЧР.

Сотрудник ведомства отметил, что обстановка в районе стабилизирована. По факту подготовки террористического акта проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее об уничтожении двоих боевиков в ходе контртеррористической операции в Карачаево-Черкесии сообщал Национальный антитеррористический комитет.

Преступников блокировали в горно-лесистой местности и предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате перестрелки бандитов нейтрализовали. Потерь среди сотрудников правоохранительных структур и пострадавших среди местного населения нет.

На месте боестолкновения у боевиков обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство, а также заранее оборудованный бандитами схрон с камуфлированной одеждой и масками с прорезями для глаз.

Найденное взрывное устройство уничтожено на месте саперами-взрывотехниками.