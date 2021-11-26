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Песков опроверг слова Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте на Украине

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планах России по участию в госперевороте на Украине.

Прокомментировать слова Зеленского о подготовке госпереворота на Украине "с участием России" журналисты попросили Пескова в ходе общения с ним в пятницу.

"У России не было никаких планов принимать участие. И Россия никогда не занимается вообще такими делами", - сказал Песков.

Ранее в пятницу президент Украины заявил, что располагает информацией о готовящейся с участием россиян на 1-2 декабря попытке госпереворота. "Скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будет привлечено миллиард долларов", - сказал он.

Дмитрий Песков Россия Украина Владимир Зеленский

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