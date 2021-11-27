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Нарышкин назвал цель слухов о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - За сообщениями о том, что Россия якобы готовится к вторжению на Украину стоит стремление Вашингтона подтолкнуть Киев к нападению на Донбасс, заявил в субботу глава СВР Сергей Нарышкин.

"Цель - попытаться толкнуть малоконтролируемую киевскую власть с новой силой разжечь тот конфликт, который происходит на востоке Украины. Причем для США Украина во всей этой истории расходный материал, но желание конфликт разжечь с новой силой, - нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли сказать, что за слухами о том, что Россия готовит вторжение на Украину стоит желание США толкнуть Киев к нападению на Донбасс, Нарышкин ответил: "Очевидно так".

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"Все это вокруг этой темы - злонамеренная пропагандистская акция госдепа США. Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей СМИ и политологических центров США с тем, чтобы они эту ложь множили-множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь", - отметил он.

Комментируя публикации американской прессы о том, что вторжение РФ на Украину должно состояться уже в ближайшие недели, глава СВР согласился с высказыванием журналиста, что это "ерунда": "Должен всех успокоить, ничего такого не будет".

США Украина Донбасс Сергей Нарышкин

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