Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Эксперт заявил о необходимости привить от коронавируса не менее 80% россиян

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Достигнутый в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу недостаточен, чтобы повлиять на возникновение новых подъемов заболеваемости, для их предотвращения нужно продолжать первичную и повторную вакцинацию, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию НМИК фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

"Как показывает ситуация, которую мы видели в некоторых западных странах, где уже был достигнут уровень коллективного иммунитета в 65-70%, но при этом все равно наблюдался и наблюдается подъем заболеваемости, достигнутый уровень коллективного иммунитета у нас в стране точно для этого недостаточен, и конечно сейчас он никак значимо повлиять на эпидпроцесс не может. Думаю, что пока мы не достигнем хотя бы 80%, мы вряд ли увидим какое-либо значимое влияние вакцинопрофилактики на развитие эпидситуации", - сказал Чуланов "Интерфаксу" в пятницу.

По словам инфекциониста, предотвратить новые серьезные подъемы заболеваемости можно с помощью вакцинации, в том числе повторной для тех, кто уже был привит год или полгода назад.

"Сейчас важно не снижать ни в коем случае темпы вакцинопрофилактики и не забывать о том, что важна уже и бустерная вакцинация, повторная вакцинация. Тем, кто уже привился раньше, в конце прошлого года или начале этого года, уже пришло время вакцинироваться повторно, и поддержание высокого уровня иммунитета позволит значительно снизить риски и вообще развития заболевания, и тяжелого течения, если оно все-таки разовьется. Это, конечно, сейчас очень важно. И в том числе это поможет нам повлиять на эпидемический процесс в целом и, скажем, предотвратить дальнейшие значимые подъемы заболеваемости", - отметил Чуланов.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в шести регионах первый компонент вакцины уже получило достаточное число граждан для достижения запланированного уровня коллективного иммунитета в 80%: это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республика Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ. Близки к этой цели Москва и Липецкая область.

В пятницу оперативный штаб сообщил, что уровень коллективного иммунитета составляет 51,8%.

Владимир Чуланов коронавирус

Новости по теме

Новости

Прокуроры нашли множество нарушений при проверке 25 кузбасских шахт

Прокуроры нашли множество нарушений при проверке 25 кузбасских шахт

Американец Уилан пожаловался на коррупцию в мордовской колонии

Рубль активно падает к доллару и евро на фоне обвала нефти и бегства инвесторов

Рубль активно падает к доллару и евро на фоне обвала нефти и бегства инвесторов

Самолет с главой МИД Швейцарии незапланированно сел в Новосибирске

Выпуск "Спутника М" для подростков в оборот запланирован через три недели

Выпуск "Спутника М" для подростков в оборот запланирован через три недели

Песков опроверг слова Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте на Украине

Сертификаты переболевших COVID продлят до года с момента выздоровления

Сертификаты переболевших COVID продлят до года с момента выздоровления

Владимир Путин 6 декабря посетит Индию

Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 51,8%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 51,8%

Мишустин назначил Новака главой правкомиссии по расследованию ЧП в Кузбассе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });