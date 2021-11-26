Эксперт заявил о необходимости привить от коронавируса не менее 80% россиян

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Достигнутый в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу недостаточен, чтобы повлиять на возникновение новых подъемов заболеваемости, для их предотвращения нужно продолжать первичную и повторную вакцинацию, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию НМИК фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

"Как показывает ситуация, которую мы видели в некоторых западных странах, где уже был достигнут уровень коллективного иммунитета в 65-70%, но при этом все равно наблюдался и наблюдается подъем заболеваемости, достигнутый уровень коллективного иммунитета у нас в стране точно для этого недостаточен, и конечно сейчас он никак значимо повлиять на эпидпроцесс не может. Думаю, что пока мы не достигнем хотя бы 80%, мы вряд ли увидим какое-либо значимое влияние вакцинопрофилактики на развитие эпидситуации", - сказал Чуланов "Интерфаксу" в пятницу.

По словам инфекциониста, предотвратить новые серьезные подъемы заболеваемости можно с помощью вакцинации, в том числе повторной для тех, кто уже был привит год или полгода назад.

"Сейчас важно не снижать ни в коем случае темпы вакцинопрофилактики и не забывать о том, что важна уже и бустерная вакцинация, повторная вакцинация. Тем, кто уже привился раньше, в конце прошлого года или начале этого года, уже пришло время вакцинироваться повторно, и поддержание высокого уровня иммунитета позволит значительно снизить риски и вообще развития заболевания, и тяжелого течения, если оно все-таки разовьется. Это, конечно, сейчас очень важно. И в том числе это поможет нам повлиять на эпидемический процесс в целом и, скажем, предотвратить дальнейшие значимые подъемы заболеваемости", - отметил Чуланов.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в шести регионах первый компонент вакцины уже получило достаточное число граждан для достижения запланированного уровня коллективного иммунитета в 80%: это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республика Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ. Близки к этой цели Москва и Липецкая область.

В пятницу оперативный штаб сообщил, что уровень коллективного иммунитета составляет 51,8%.