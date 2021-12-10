Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ за неделю вырос до 55,7%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день сделано почти 74,2 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, уровень коллективного иммунитета оценивается в 55,7 % сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

"По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла - 67 260 355 раз", - сказала Голикова, чьи слова в пятницу приводит оперштаб.

На прошлой неделе вице-премьер сообщала, что уровень коллективного иммунитета в РФ составлял 53,7%.

По ее словам, достигнуть требуемого уровня в 80% можно только, "если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины".

Голикова также рассказала, что в шести регионах России уровень коллективного иммунитета превышает 72%. "Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Тыва, Московская область, Москва. При этом небольшое снижение уровня коллективного иммунитета произошло в Магаданской области и Чеченской Республике", - сказала вице-премьер.

Лидером остается Севастополь, который на прошлой неделе стал первым регионом РФ, достигшим необходимого уровня коллективного иммунитета. Там он составляет 83,7%.

Как отметила вице-премьер, "согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка (с коронавирусом - ИФ) осложнилась в трех субъектах РФ" - это Карачаево-Черкесия, Адыгея и Чечня.

Улучшение ситуации, по словам вице-премьера, отмечается в 12 регионах: Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республиках Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Чукотском автономном округе.