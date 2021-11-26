Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 51,8%

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день сделано более 69,4 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, уровень коллективного иммунитета составляет 51,8%, следует из данных оперативного штаба.

"По состоянию на 26 ноября вакцинация первым компонентом проведена 69 468 166 раз, вакцинация полного цикла - 60 795 702 раза", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.

Что касается Москвы, то, согласно данным на портале "Стопкоронавирус.рф" на 26 ноября, уровень коллективного иммунитета в столице составляет 71%.

Также сообщается, что первым компонентом привиты 6 252 513 москвичей, завершили курс вакцинации - 5 676 308.

По информации сайта, Москва соответствует только одному критерию "региона, свободного от COVID-19": охват тестированием не менее 300 человек на 100 тыс. населения.

В то же время город не соответствует следующим критериям: заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива.

В РФ с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

Вакцинация бесплатна и доступна для любого гражданина России от 18 лет, если нет медицинских противопоказаний.

Как заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, для борьбы с вирусом в РФ необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения, включая прошедших вакцинацию и переболевших.

Данных показателей планируется достичь к июню 2022 года.