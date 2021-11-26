Банкир Ебралидзе арестован в Петербурге по подозрению в растрате почти 3 млрд руб.

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу предпринимателя Александра Ебралидзе, подозреваемого в растрате нескольких миллиардов рублей АО "АКБ "Констанс-Банк", сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении него избрана по 23 декабря, уточняется в сообщении.

Арестовать фигуранта просило следствие. По мнению правоохранительных органов, Ебралидзе может скрыться и покинуть Россию. Местонахождение денег не установлено, а ранее задержанный отбывал наказание в местах лишения свободы и "имеет обширные связи в криминальном мире".

Кроме того, со ссылкой на следователя пресс-служба судов сообщает, что в ходе обыска в рабочем кабинете бизнесмена была обнаружена переписка, "указывающая на осведомленность фигуранта об организации заказных убийств".

Три адвоката, представляющих интересы Ебралидзе, просили в удовлетворении ходатайства отказать, утверждая, что их клиента оговорили. Юристы предоставили суду множество благодарностей в адрес Ебралидзе и положительные характеристики, в том числе от настоятелей церквей и монастырей.

Фигуранту инкриминировано преступление по ч.3 ст.33-ч.4 ст.160 УК РФ (организация присвоения или растраты в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, содержание которых приводит пресс-служба, с января 2014 года по август 2016 года бенефициар АО АКБ "Констанс-Банк" Ебралидзе якобы организовал незаконное присвоение свыше 2,9 млрд рублей, хранящихся в организации.

Как уточняет пресс-служба, Ебралидзе вину не признал и отказался от дачи показаний.

Ранее в пятницу сообщалось, что по этому делу до 23 декабря заключен под стражу партнер Ебралидзе, бывший председатель правления "Констанс-Банка" Дыгов. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина полностью признал.

О задержании Ебралидзе рамках дела по ст. 160 УК РФ информированный источник сообщал "Интерфаксу" 24 ноября.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Ебралидзе владеет ООО "Анабасис" (100%), ООО "Конфэктор" (50%), ООО "Стод" (45,71%), АО "Талион" (46,01% акций компании принадлежит ООО "Талио-Принцепс", 43,98% - ООО "Конфэктор", 9,99% - Ебралидзе. Также владеет 100% в ООО "Талио-Принцепс" и 50% в ООО "Конфэктор"), кроме того являлся бенефициаром АО АКБ "Констанс-Банк" (напрямую владел 0,93%, остальное контролировал через ООО "М.Д.Т." (доля владения в ООО - 66,6%). В августе 2016 года Центробанк отозвал у банка лицензию. В открытых источниках сообщается, что такое решение связано с крупной недостачей в наличных в кассе учреждения и "вовлечением в проведение сомнительных транзитных операций".

В феврале 2009 года Ебралидзе основал и возглавил "Всемирный конгресс народов Грузии" - общественное объединение грузин, проживающих в Грузии и за ее пределами.

Кроме того, предприниматель известен как инициатор и спонсор ряда гуманитарных проектов в Петербурге.