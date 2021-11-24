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В Петербурге бизнесмена задержали по делу о растрате

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали в Петербурге предпринимателя Александра Ебралидзе, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Он задержан в рамках дела по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - уточнил собеседник агентства.

По данным СМИ, дело связано с пропажей 3 млрд рублей "Констанс Банка", основным владельцем которого был Ебралидзе. В августе 2016 года Центробанк отозвал у учреждения лицензию.

Информацией из официальных источников агентство пока не располагает.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Ебралидзе владеет ООО "Анабасис" (100%), ООО "Конфэктор" (50%), ООО "Стод" (45,71%), АО "Талион" (46,01% акций компании принадлежит ООО "Талио-Принцепс", 43,98% - ООО "Конфэктор", 9,99% - Ебралидзе). Также владеет 100% в ООО "Талио-Принцепс", кроме того являлся бенефициаром АО АКБ "Констанс-Банк" (напрямую владел 0,93%, остальное контролировал через ООО "М.Д.Т." (доля владения в ООО - 66,6%).

В феврале 2009 года Ебралидзе основал и возглавил "Всемирный конгресс народов Грузии" - общественное объединение грузин, проживающих в Грузии и за ее пределами. В мае 2009 года заявлял о намерении участвовать в выборах президента Грузии.

Известен как инициатор и спонсор ряда гуманитарных проектов в Петербурге. Так, например, в 2006 году он подарил Эрмитажу две редких инталии - работы русских резчиков первой четверти XIX века - которые купил в Германии специально для музея.

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