Суд в Петербурге продлил арест банкиру Ебралидзе до 23 июня

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге Куйбышевский суд продлил до 23 июня арест банкинру Александру Ебралидзе, обвиняемому в растрате 2,9 млрд рублей АО "АКБ "Констанс-Банк", сообщила пресс-служба городских судов.

Также продлен арест другому фигуранту этого дела Эльдару Дыгову.

Следствие попросило продлить им меру пресечения, указав, что пока не успевает завершить расследование. Остается допросить еще 14 свидетелей, установить местонахождение и допросить руководителей ряда аффилированных и подконтрольных юридических лиц, осмотреть выписки по счетам обвиняемых и их родственников, выделить в отдельное производство дело в отношении Дыгова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ебралидзе, Дыгов и их адвокаты возражали против продления ареста. Защита Ебралидзе указывала на недоказанность его причастности к вменяемому деянию и "необоснованность ходатайства в целом".

Дыгов и его адвокат просили перевести его под домашний арест, обращая внимание, что вменяемое ему преступление относится к сфере предпринимательской деятельности.

Оба фигуранта были задержаны и арестованы в конце ноября 2021 года.

По версии следствия, с января 2014 года по август 2016 года бенефициар АО АКБ "Констанс-Банк" Ебралидзе организовал незаконное присвоение свыше 2,9 млрд рублей, хранящихся в организации, а бывший председатель правления банка Дыгов принимал в этом участие. Дыгов вину признал, Ебралидзе же заявил, что бывший партнер его оговаривает.