Российский экипаж МКС перешел на борт модуля "Причал"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров перешли на борт модуля "Причал", пристыковавшегося к Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе".

"Космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров перешли в новый российский модуль МКС "Причал". Люки со стороны модуля "Наука" и со стороны "Причала" были открыты в 22:39 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу новый узловой модуль "Причал" пристыковался к модулю "Наука" на МКС. Накануне от "Науки" отстыковался грузовой корабль "Прогресс МС-17".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем-модулем "Прогресс М-УМ" стартовала к МКС в среду с космодрома "Байконур". Помимо модуля корабль доставил к МКС около 700 кг грузов. Модуль "Причал" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Как сообщали в "Роскосмосе", дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет стыковки к модулю транспортных систем.

Как сообщали в ракетно-космической корпорации "Энергия", первый корабль пристыкуется к модулю уже 18 марта 2022 года. Это будет пилотируемый корабль "Союз МС-21", в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.