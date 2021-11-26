"Роскосмос" и НАСА обсуждают возможность стыковки Crew Dragon с "Причалом"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Возможность стыковки американского корабля Crew Dragon с российским модулем "Причал" обсуждается в настоящий момент между "Роскосмосом" и НАСА, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"На сегодняшний момент НАСА и "Роскосмос" начали переговоры по гармонизации технических стандартов, которые позволят проводить такого рода стыковку", - сказал Рогозин журналистам в пятницу.

По его словам, стыковка станет возможность при условии создания стыковочного интерфейса.

Ранее в пятницу, новый узловой модуль "Причал" пристыковался к модулю "Наука" на МКС.

Модуль "Причал" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Как сообщали в "Роскосмосе", дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет пристыковки к модулю транспортных систем.

Как сообщали в ракетно-космической корпорации "Энергия", первый корабль пристыкуется к модулю уже 18 марта 2022 года. Это будет пилотируемый корабль "Союз МС-21", в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

17 ноября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и НАСА достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов, текст соглашения согласовывается в правительстве РФ.

Тогда же начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов сообщил, что в ЦПК отобрали четырех кандидатов для подготовки к полетам на американском корабле Crew Dragon. По его словам, в ближайшее время кандидатуры должны представить госкомиссии для утверждения.

6 октября руководитель программы НАСА на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт, по его словам, может полететь на американском корабле осенью 2022 года.

29 октября руководитель пилотируемой программы НАСА Кэти Людерс заявляла, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полётов на МКС.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году NASA сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.