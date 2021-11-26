Новый модуль "Причал" успешно пристыковался к МКС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Новый узловой модуль "Причал" пристыковался к модулю "Наука" на МКС, следует из трансляции "Роскосмоса".

Стыковка модуля к надирному порту "Науки" произошла в 18:25 по Москве.

Накануне от "Науки" отстыковался грузовой корабль "Прогресс МС-17".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем-модулем "Прогресс М-УМ" стартовала к МКС в среду с космодрома "Байконур". Помимо модуля корабль доставил к МКС около 700 кг грузов.

Модуль "Причал" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Как сообщали в "Роскосмосе", дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет стыковки к модулю транспортных систем.

Как сообщали в ракетно-космической корпорации "Энергия", первый корабль пристыкуется к модулю уже 18 марта 2022 года. Это будет пилотируемый корабль "Союз МС-21", в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.