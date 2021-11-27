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В "Роскосмосе" опровергли перенос пуска ракеты "Союз" с Куру

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Запуск навигационных спутников Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится по графику, сообщили в "Роскосмосе".

"В соответствии с графиком пусков, утвержденным госкорпорацией "Роскосмос", пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" и двумя космическими аппаратами Galileo FOC запланирован в 03:31 по московскому времени 2 декабря 2021 года. По времени Гвианского космического центра это будет 21:31 1 декабря", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в субботу в госкорпорации сообщили, что пуск запланирован на 2 декабря. В октябре в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры сообщали, что запуск состоится 1 декабря.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал ранее, что до конца года запланировано два запуска российских ракет-носителей с космодрома Куру.

"Пуски идут с Байконура, с Плесецка и с космодрома во французской Гвиане - космодром Куру - там тоже до конца года должно быть два пуска", - сказал Рогозин.

Сеть Galileo с бюджетом более десяти миллиардов евро предназначена, чтобы предоставлять услуги геолокализации высочайшей точности благодаря системе из трех десятков спутников. Их полное развертывание планировалось осуществить к 2020 году с целью составить конкуренцию американкой системе GPS, российской - ГЛОНАСС, и китайской - Beidou.

Роскосмос Galileo

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