Запуск спутников Galileo с Куру перенесен с 1 на 2 декабря

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Запуск навигационных спутников Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на сутки, сообщили в субботу в "Роскосмосе".

"Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" запланирован на 2 декабря 2021 года", - говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что пуск запланирован на 1 декабря.

Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" установлена в стартовую систему. Ее пуск запланирован в ночь на 2 декабря 🚀



Сегодня же начнутся работы по стыковке ракеты-носителя с космической головной частью в составе разгонного блока "Фрегат" и двух космических аппаратов #Galileo FOC pic.twitter.com/oz61qCzdgh — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 27, 2021

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что до конца года запланировано два запуска российских ракет-носителей с космодрома Куру.

Сеть Galileo с бюджетом более десяти миллиардов евро предназначена, чтобы предоставлять услуги геолокализации высочайшей точности благодаря системе из трех десятков спутников. Их полное развертывание планировалось осуществить к 2020 году с целью составить конкуренцию американкой системе GPS, российской - ГЛОНАСС, и китайской - Beidou.