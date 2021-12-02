Ракета "Союз" с навигационными спутниками Galileo допущена до запуска 3 декабря

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз" с навигационными спутниками Galileo на борту по итогам метеозондирования в районе космодрома Гвианского космического центра допущена службой безопасности Национального центра космических исследований Франции до запуска 3 декабря, сообщила в четверг госкорпорация "Роскосмос".

"На основании полученных данных она (служба безопасности - ИФ) разрешила проведение пуска Союз-СТ с космическими аппаратами Galileo 3 декабря в 03:27 мск", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Служба безопасности Национального центра космических исследований Франции провела метеозондирование в районе космодрома Гвианского космического центра.



На основании полученных данных она разрешила проведение пуска #СоюзСТ с космическими аппаратами #Galileo 3 декабря в 03:27 мск pic.twitter.com/9Pcappx0jU — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 1, 2021

В среду, 1 декабря, гендиректор французской компании Arianespace Стефан Израэль сообщил, что запуск ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесён из-за сильного ветра и прочих неблагоприятных погодных условий со 2 декабря на 3 декабря.

Он отметил, что ракета и спутники находятся в стабильном и безопасном состоянии.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал ранее, что до конца года запланировано два запуска российских ракет-носителей с космодрома Куру.

"Пуски идут с Байконура, с Плесецка и с космодрома во французской Гвиане - космодром Куру - там тоже до конца года должно быть два пуска", - сказал Рогозин.

Сеть Galileo с бюджетом более десяти миллиардов евро предназначена, чтобы предоставлять услуги геолокализации высочайшей точности благодаря системе из трех десятков спутников. Их полное развертывание планировалось осуществить к 2020 году с целью составить конкуренцию американкой системе GPS, российской ГЛОНАСС и китайской Beidou.