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На Полярном Урале задумали создать туристический кластер за три года

Климат позволит там обеспечить горнолыжный сезон с октября по июнь

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа рассчитывает создать туристический кластер на Полярном Урале к 2025 году, сообщил первый вице-губернатор региона Александр Калинин. Возможный объем частных и государственных инвестиций в проект он оценил в 20 млрд рублей.

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа уже объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения. Окончательный объем государственных вложений определится по его итогам. Ранее сообщалось, что общий размер привлекаемых частных инвестиций оценивается в 13 млрд рублей, а бюджетное финансирование в объеме не более 7 млрд рублей будет предоставлено после ввода объекта в эксплуатацию. Калинин отметил, что конкурсом уже заинтересовались возможные инвесторы из других регионов.

"У нас ни одной концессии в туризме в стране нет. Никто этим инструментом еще не пользовался в этой сфере. В 13 млрд рублей оценивается стоимость самого горнолыжного комплекса. Также мы планируем к 2025 году подведение к нему дороги и инженерных сетей", - сказал он.

Будущий кластер обустроят на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь. Климат Полярного Урала позволит обеспечить продолжительный горнолыжный сезон с октября по июнь, когда другие такие курорты не функционируют. Ожидается, что больше половины турпотока обеспечат жители Ямала.

В туркластер должен войти горнолыжный комплекс, основные объекты которого запустят в 2025 году, туристический комплекс "Харбейский", этностойбище, арктический зоопарк, музей "Аркториум", озера Большое Щучье и Хадатаеганлор. Вице-губернатор уточнил, что "Харбейский" комплекс могут запустить уже в 2022 году.

В состав горнолыжного комплекса войдут две гостиницы по 150 номеров каждая. Сейчас там изучают склон для горнолыжных трасс, перепад высот там оценивается в 600-700 метров. Всего там рассчитывают проложить не менее 12 км горнолыжных трасс.

Прогнозируется, что поток туристов к 2034 году достигнет 140 тысяч человек в год.

Строительство комплекса позволит создать на Ямале несколько тысяч рабочих мест на самом курорте и в смежных отраслях. Проект также направлен на стимулирование предпринимательской активности в регионе и улучшение качества услуг.

ЯНАО Ямал Собь Рай-Из Харбейский Александр Калинин

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