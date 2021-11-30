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Ростуризм ждет стопроцентной нагрузки российских горнолыжных курортов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Зимой российские горнолыжные курорты будут загружены почти на 100%, в наиболее популярных комфортабельных отелях мест уже нет, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, люди уже активно бронируют отдых на Новый год.

"По прогнозам регионов, российские горнолыжные курорты на период новогодних праздников будут загружены почти на 100 процентов, при этом качественные и современные объекты размещения 3+, 4 и 5 звезд уже полностью забронированы, - сказала она. - Средняя загрузка гостиниц на российских курортах в этом зимнем сезоне, по прогнозу, составит 70-80 процентов".

Среди традиционно популярных курортов глава Ростуризма назвала Красную Поляну в Сочи, Архыз, Домбай и Приэльбрусье на Северном Кавказе, Хибины в Мурманской области, Гору Белую на Урале, "Горный воздух" на Сахалине и Шерегеш в Кузбассе.

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что агентство в рамках межведомственных рабочих групп и вместе с представителями регионов проверил готовность горнолыжных курортов к зимнему сезону, в том числе в плане обеспечения безопасности отдыхающих и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

"Также Ростуризмом и субъектами проработаны меры реагирования при сложных метеоусловиях", - заявил через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам Догузовой, соответствующие службы регионов проверили надежность инфраструктуры, в том числе подъемников, отработали меры реагирования при сложных метеоусловиях и сходе лавин, проверили систему навигации и оповещения для туристов при ЧС и плохой погоде, следят за соблюдением антиковидных рекомендаций Роспотребнадзора.

Она также рекомендовала туристам пользоваться услугами только гидов, аттестованных регионами, и проводников, аттестованных спортивными федерациями, страховать маршруты со включением услуги эвакуации вертолетом, а перед выходом на сложные маршруты регистрироваться в МЧС через "Госуслуги".

Ростуризм Зарина Догузова Роспотребнадзор Дмитрий Чернышенко Красная Поляна Архзыз Домбай Гора Белая

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