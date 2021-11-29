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Песков опроверг планы свести к минимуму использование термина QR-код

Песков опроверг планы свести к минимуму использование термина QR-код
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что власти хотят свести к минимуму использование термина "QR-код" и придумать новое название для документа о перенесенном заболевании коронавирусом или вакцинации.

Как пояснил представитель Кремля, комментируя соответствующую публикацию РБК, QR-код "можно называть как угодно, но он так QR-кодом и останется".

"То есть, это достаточно странная информация", - высказался Песков о публикации.

У него также поинтересовались, насколько вообще вопрос переименования QR-кодов является актуальным.

"Это абсолютно неважный вопрос. Такого вопроса нет. Такой вопрос есть только у издания, которое это опубликовало", - добавил Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что власти обсуждают возможность заменить понятие QR-кодов на варианты "паспорт здоровья", "сертификат здоровья", "зеленый паспорт", "ковипасс", "санитарный паспорт" и т.д. Сделать это предполагалось, говорилось в публикациях, из-за негативного отношения части россиян к термину QR-кода, включая, например, некоторых граждан, считающих такие коды "сатанинскими".

Дмитрий Песков коронавирус

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