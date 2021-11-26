В Думе пообещали учесть и мнения о QR-кодах, и угрозу нового варианта коронавируса

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что парламентарии при обсуждении правительственных законопроектов о введении в России системы QR-кодов примут во внимание весь спектр мнений, но на фоне новых штаммов альтернатив вакцинации мало.

"Мы учитываем все. Мы учитываем мнение врачей, мы учитываем мнение общественности, учитываем мнение исполнительных и законодательных органов субъектов Федерации. Мы учитываем все дыхание и реакцию общества на предлагаемые поправки", - сказал Пискарёв журналистам в пятницу.

Вместе с тем депутат отметил, что государство должно принять меры, и упомянул о возможной угрозе от нового штамма коронавируса.

"Но надо иметь в виду, ведь стоит задача не дать распространение инфекции. И судя по всему, это не последняя волна. Сейчас опять информация появилась, что в Южной Африке еще новый штамм появляется, еще более жесткий, еще более агрессивный", - сказал парламентарий.

Комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции назначен ответственным по внесенным правительством РФ поправкам в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, по которому в России предлагается ввести систему QR-кодов для посещения общественных мест. Инициатива о QR-кодах вызвала широкий общественный резонанс.

Вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке, Ботсване, Израиле, а также у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. Новый штамм и его свойства изучаются, однако, по предварительным оценкам вирусологов, большое количество мутаций вируса может представлять проблему.

Еврокомиссия выступила с намерением инициировать приостановку полетов из южноафриканских регионов в связи с ситуацией. Некоторые страны, включая Великобританию и Израиль, уже ввели ограничения на полеты в ряд африканских стран.