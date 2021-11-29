Работники еще одного оборонного предприятия в Туле отказались от прививки и пошли в суд
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пролетарский районный суд Тулы принял к производству два иска работников АО "НПО "Сплав" к руководству предприятия о признании незаконным их отстранение от работы из-за отказа от вакцинации против коронавируса, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.
Разбирательства в открытом судебном заседании пройдут 16 декабря.
Ранее аналогичные иски подавали 18 сотрудников АО "Щегловский вал". Позже они дополнили свои иски требованием о выплате моральной компенсации в 1 млн рублей.
Суд отказал им в удовлетворении всех исковых требований.
Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан, в том числе работников предприятий и организаций, была введена постановлением Главного государственного санитарного врача по Тульской области 18 июня. Планируется привить не менее 80% от общей численности сотрудников.
АО "НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") является единственным предприятием в России по проектированию и разработке реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гильз, в том числе "Град", "Ураган", "Смерч". Предприятие было основано в 1945 году.