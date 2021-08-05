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Работники тульского завода пошли в суд после отстранения за отказ от вакцинации

Работники тульского завода пошли в суд после отстранения за отказ от вакцинации
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пролетарский районный суд Тулы принял к производству 18 исков работников АО "Щегловский вал" к руководству предприятия о признании незаконным их отстранения от работы из-за отказа от вакцинации против коронавируса, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.

В заявления говорится, что истцы были отстранены от работы в связи с отказом от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо прохождения вакцинации без сохранения заработной платы.

В иске они требуют признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ об отстранении, обязать ответчика допустить к работе и взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.

Разбирательства в открытом судебном заседании пройдут 18 августа.

По данным тульских СМИ, от работы за отказ от вакцинации отстранены 57 сотрудников предприятия.

В распространенном в СМИ комментарии АО "Щегловский вал" отмечается, что обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции введена постановлением Главного государственного санитарного врача по Тульской области 18 июня, которым также определены категории (группы) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, и объем обязательной вакцинации не менее 60% от общей численности.

В Тульской области была введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. К ним относятся работники предприятий торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, системообразующих предприятий, а также государственные гражданские служащие и сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления, многофункциональных центров.

АО "Щегловский вал" является дочерним предприятием ПАО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова" (входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") и создано с целью серийного производства перспективных разработок АО "КБП". Основными из них сегодня являются ЗРПК "Панцирь", модернизированное боевое отделение "Бережок", унифицированное боевое отделение "Бахча-У", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" на шасси автомобиля "Тигр". Эта техника успешно эксплуатируется в Вооруженных силах РФ и многих странах мира.

Тула Коронавирус Щегловский вал

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