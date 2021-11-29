Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Медведев призвал не допустить появления в РФ этнических анклавов мигрантов

Медведев призвал не допустить появления в РФ этнических анклавов мигрантов
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не допускать создания в России миграционных этнических анклавов, которые являются рассадниками преступности.

"Нельзя допускать их (мигрантов - ИФ) изоляции, как это происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов", - сказал он на совещании по реализации миграционной политики РФ.

По словам Медведева, "примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности".

В РоссииВ Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступниковВ Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступниковЧитать подробнее

Медведев подчеркнул, что рост преступности среди мигрантов вызывает опасения. Он привел статистику, согласно которой за девять месяцев текущего года количество преступлений, совершаемых иностранцами, выросло более чем на 4%, а административных правонарушений - более чем на треть.

Он отметил, что во многом это связано с застарелой проблемой незаконной миграции.

"Немало иностранных граждан в нашей стране по-прежнему находятся с нарушением срока пребывания. Они выпадают из зоны контроля государственных структур, часто их втягивают свои же соотечественники в криминальный бизнес, они становятся объектами вербовки со стороны экстремистов и террористических организаций, участвуют в публичных массовых конфликтах", - отметил Медведев.

"Особую опасность представляют так называемые организованные этнические группировки", - добавил он.

Зампред СБ РФ также призвал подумать над повышением государственного контроля а сфере миграции.

Он отметил, что власти страны регулярно принимают меры в этой области, но "жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня".

По его словам, также нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться к пребыванию в России.

Дмитрий Медведев

Новости по теме

Новости

Создатель электрокара Zetta после возбуждения уголовного дела выплатил зарплаты

Пандемия коронавируса

Беглов пообещал петербуржцам новые ковид-ограничения к Новому году

Пандемия коронавируса

Разработка модификации вакцины "Спутник" под "омикрон"-штамм уже началась

Разработка модификации вакцины "Спутник" под "омикрон"-штамм уже началась

Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае

Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Рябков сообщил о подготовке к саммиту РФ-США, который пройдет не в очном формате

Пандемия коронавируса

Ученые РФ не исключили модификации COVID-вакцин под "омикрон"-штамм в будущем

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

"Роскосмос" намерен создать универсальный космический корабль для новой станции

Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья

Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });