Медведев призвал не допустить появления в РФ этнических анклавов мигрантов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не допускать создания в России миграционных этнических анклавов, которые являются рассадниками преступности.

"Нельзя допускать их (мигрантов - ИФ) изоляции, как это происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов", - сказал он на совещании по реализации миграционной политики РФ.

По словам Медведева, "примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности".

Медведев подчеркнул, что рост преступности среди мигрантов вызывает опасения. Он привел статистику, согласно которой за девять месяцев текущего года количество преступлений, совершаемых иностранцами, выросло более чем на 4%, а административных правонарушений - более чем на треть.

Он отметил, что во многом это связано с застарелой проблемой незаконной миграции.

"Немало иностранных граждан в нашей стране по-прежнему находятся с нарушением срока пребывания. Они выпадают из зоны контроля государственных структур, часто их втягивают свои же соотечественники в криминальный бизнес, они становятся объектами вербовки со стороны экстремистов и террористических организаций, участвуют в публичных массовых конфликтах", - отметил Медведев.

"Особую опасность представляют так называемые организованные этнические группировки", - добавил он.

Зампред СБ РФ также призвал подумать над повышением государственного контроля а сфере миграции.

Он отметил, что власти страны регулярно принимают меры в этой области, но "жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня".

По его словам, также нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться к пребыванию в России.