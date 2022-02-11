Медведев заявил о риске появления этнических анклавов в России

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Необходимо вводить дополнительный контроль над этническими анклавами, которые часто становятся очагами преступности, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"В местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов. Это мировая проблема. У нас она тоже присутствует в полном объеме", - сказал Медведев в ходе совещания по вопросу дополнительных мер по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.

Он отметил, что эти "маленькие государства в государстве" живут по собственным законам и игнорируют законы РФ.

"Без должного контроля они могут и становятся зачастую рассадником экстремистских и террористических настроений, и очагами преступности. Тем более, что отношения между обитателями таких районов и местными жителями весьма настороженные, зачастую бывают враждебные. Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода", - сказал зампред Совбеза.

"Нам нужно усилить контроль за ситуацией в таких жилых микрорайонах и поселениях, вести профилактическую работу, в том числе с лидерами этих диаспор", - подчеркнул он.

По мнению Медведева, мер, которые принимаются сейчас, недостаточно. "Стычки происходят каждый день", - отметил Медведев.

"Администрации муниципалитетов часто не владеют информацией о миграционных потоках на своей территории. Типа это все не наша задача, это пусть правоохранительные органы занимаются, другие структуры федеральные или как минимум региональные. И от задач просто устраняются, не взаимодействуют с органами внутренних дел и контролирующими структурами. Не знают настроения внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами", - сказал Медведев.

Он отметил, что это же касается и региональных властей в ряде субъектов РФ.

"Когда что-то происходит, начинают появляться различные публикации на эту тему, интернет начинает взрываться, но региональные власти как будто бы тут и ни при чем", - сказал он.

Он назвал такую ситуацию недопустимой.