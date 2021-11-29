Центр Гамалеи попросил разрешения на клинические исследования вакцины для детей 6-11 лет

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи обратился в Минздрав России за разрешением на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет, сообщил "Интерфаксу" глава центра Александр Гинцбург.

"Мы сегодня утром подали документы в Минздрав, как я и обещал, для проведения клинических исследований вакцины "Спутник" для детей от 6 до 11 лет", - сказал Гинцбург.

Ранее Минздрав одобрил вакцину "Спутник М" для использования для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.