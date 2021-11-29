Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Центр Гамалеи попросил разрешения на клинические исследования вакцины для детей 6-11 лет

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи обратился в Минздрав России за разрешением на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет, сообщил "Интерфаксу" глава центра Александр Гинцбург.

"Мы сегодня утром подали документы в Минздрав, как я и обещал, для проведения клинических исследований вакцины "Спутник" для детей от 6 до 11 лет", - сказал Гинцбург.

Ранее Минздрав одобрил вакцину "Спутник М" для использования для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Центр имени Гамалеи коронавирус Минздрав РФ

Новости по теме

Новости

В ФМБА заявили, что его препарат "МИР-19" будет эффективен и от "омикрона"

В ФМБА заявили, что его препарат "МИР-19" будет эффективен и от "омикрона"

Почти 40 тысяч человек остаются без света в Крыму из-за урагана

Гинцбург заявил, что на получение вакцины от "омикрона" уйдет не более 10 дней

Что произошло за день: понедельник, 29 ноября

Создатель электрокара Zetta после возбуждения уголовного дела выплатил зарплаты

Медведев призвал не допустить появления в РФ этнических анклавов мигрантов

Медведев призвал не допустить появления в РФ этнических анклавов мигрантов
Пандемия коронавируса

Беглов пообещал петербуржцам новые ковид-ограничения к Новому году

Пандемия коронавируса

Разработка модификации вакцины "Спутник" под "омикрон"-штамм уже началась

Разработка модификации вакцины "Спутник" под "омикрон"-штамм уже началась

Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае

Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });