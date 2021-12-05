Гинцбург 6 декабря в Думе ответит на вопросы о вакцинах и "омикроне"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ академик Александр Гинцбург в понедельник примет участие в заседании внутрифракционной рабочей группы "Единой России" и ответит на вопросы депутатов Госдумы.

Как сообщили "Интерфаксу" в рабочей группе, которую возглавляет замглавы фракции ЕР депутат Адальби Шхагошев, заседание, по предварительной информации, состоится в Думе в 14:30. Формат мероприятия пока остается предметом обсуждений.

По словам собеседника агентства, парламентарии будут иметь возможность задать академику интересующие их вопросы, в том числе о вакцинах от COVID-19 и о новом штамме коронавируса "омикрон".

НИЦЭМ имени Гамалеи - разработчик российской вакцины Sputnik V.