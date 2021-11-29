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"Роскосмос" заказал изготовление еще двух метеоспутников "Метеор-М"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Из данных портала госзакупок следует, что "Роскосмос" заказал изготовление еще двух метеоспутников "Метеор-М".

На портале опубликован контракт между "Роскосмосом" и корпорацией ВНИИЭМ на изготовление двух спутников "Метеор-М", №2-5 и №2-6. Стоимость работ составит 5,37 млрд рублей. Основная часть финансирования, 3,6 млрд рублей, приходится на 2024 и 2025 годы. Оба аппарата должны быть поставлены на космодром "Восточный".

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20 ноября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация получила из резервного фонда более 12 млрд рублей на реализацию лунной программы и строительство спутников. Как пояснили в пресс-службе госкорпорации, средства пойдут в том числе на производство спутников "Метеор-М". Всего на данный момент на орбите работают три спутника проекта.

Космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения "Метеор-3" предназначен для дистанционного зондирования Земли в интересах оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения научных гелиогеофизических исследований, изучения состояния атмосферы в планетарном масштабе. Также одной из задач орбитального комплекса является сбор и передача гидрометеорологических данных от автоматических измерительных платформ различных типов (наземных, ледовых и дрейфующих).

Роскосмос Метеор-М

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