"Роскосмос" заказал изготовление еще двух метеоспутников "Метеор-М"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Из данных портала госзакупок следует, что "Роскосмос" заказал изготовление еще двух метеоспутников "Метеор-М".

На портале опубликован контракт между "Роскосмосом" и корпорацией ВНИИЭМ на изготовление двух спутников "Метеор-М", №2-5 и №2-6. Стоимость работ составит 5,37 млрд рублей. Основная часть финансирования, 3,6 млрд рублей, приходится на 2024 и 2025 годы. Оба аппарата должны быть поставлены на космодром "Восточный".

20 ноября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация получила из резервного фонда более 12 млрд рублей на реализацию лунной программы и строительство спутников. Как пояснили в пресс-службе госкорпорации, средства пойдут в том числе на производство спутников "Метеор-М". Всего на данный момент на орбите работают три спутника проекта.

Космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения "Метеор-3" предназначен для дистанционного зондирования Земли в интересах оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения научных гелиогеофизических исследований, изучения состояния атмосферы в планетарном масштабе. Также одной из задач орбитального комплекса является сбор и передача гидрометеорологических данных от автоматических измерительных платформ различных типов (наземных, ледовых и дрейфующих).