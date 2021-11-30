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Петербург встал в 10-балльных пробках из-за снегопада

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Утром во вторник в Петербурге после обильного снегопада образовались пробки в 10 баллов, показал сервис "Яндекс.Пробки".

В комитете по здравоохранению "Интерфаксу" накануне вечером заявили, что ночной снегопад не повлияет на доставку вакцин от коронавируса в прививочные пункты и дефицита не будет. "Вакцина вся развезена. Ее хватает. С утра до позднего вечера развозят", - сказал представитель комитета.

За ночь в городе выпало 16 см осадков, или 29% от месячной нормы ноября, сообщил в фейсбуке ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его данным, днем в городе будет -2... -4 градуса, в Ленинградской области - -1...-6 градусов.

В комитете по благоустройству "Интерфаксу" накануне вечером уточнили, что на дорогах работали 965 снегоуборочных машин и 460 дворников.

Петербург Михаил Леус Фобос Ленинградская область коронавирус

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