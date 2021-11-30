Снегопад помешал властям Петербурга завершить навигацию по Неве

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Навигация по Неве в Петербурге завершится в ночь на 1 декабря, сообщил журналистам генеральный директор СПб ГБУ "Мостотрест" Владимир Кочин.

Он отметил, что завершить навигацию и разводку мостов должны были в ночь на 30 ноября, но из-за большого количества снега не удалось развести Литейный мос.

Сейчас в акватории Невы стоит одно судно перед Литейным мостом. Для его прохода будут разведены в ночь на 1 декабря Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Разводка начнётся по графику, завершится сразу после прохода судна.

Кочин пояснил, что механизм моста мог бы справиться с разводкой моста, но автоматика не дала развести, чтобы не увеличивать нагрузку на гидравлику.

"Мы попробуем развести Литейный мост, но если погодные условия не позволят, то разведем на следующую ночь", - добавил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Всего в навигацию 2021 года было произведено 2212 разводок, проведено 2965 судов.

В Петербурге 18 разводных мостов. В период навигации регулярно разводятся Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Александра Невского, Володарский, Биржевой и Тучков мосты. Кантемировский, Сампсониевский и Гренадерский мосты разводятся по предварительной заявке.

К утру 30 ноября в Петербурге выпало 16 см осадков, что составляет почти треть от месячной нормы ноября. Синоптики прогнозировали с вечера понедельника и в течение вторника в Петербурге до 20 см осадков. Пробки на дорогах города утром вторника достигали 10 баллов.