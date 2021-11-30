Кабмин РФ утвердил повышение экспортной пошлины на лом черных металлов до 100 евро/т

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на лом черных металлов и введении сроком на 180 суток смешанной экспортной пошлины в размере 5%, но не менее 100 евро за тонну.

Новые ставки начинают действовать с 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба правительства РФ.

На данный момент временная ставка на вывоз лома составляет 5%, но не менее 70 евро/тонна.

Минэкономразвития РФ ранее сообщало, что в случае изменения динамики цен на лом подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию в декабре может пересмотреть размер пошлины, в том числе в сторону понижения.

"Мера принимается для обеспечения внутреннего рынка сырьем для производства стали и сдерживания цен. В то же время нам важно не допустить ущерба для рентабельности экспортеров, а также снижения занятости в области ломозаготовки. Поэтому будем внимательно мониторить ситуацию на внутреннем и внешнем рынках. В случае изменения динамики в конце декабря вернемся к вопросу о размере ставки пошлины на лом", - сказал замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, чьи слова приводились в сообщении министерства.

По данным Минэкономразвития, на 12 ноября цена за тонну лома черных металлов на внутреннем рынке РФ увеличилась до 29,5 тыс. рублей. Основное влияние на стоимость лома на внутреннем рынке оказывает рост импортных цен в Турции, где закупочные цены возросли на 14% по сравнению со средней ценой сентября - до $493/т.

"Заградительная" пошлина

Глава ассоциации ломозаготовителей "Руслом.ком" Виктор Ковшевный заявлял ранее "Интерфаксу", что пошлина в 100 евро/тонна является "заградительной". "Это фактически запрет экспорта из России", - сказал он.

Несмотря на то, что за 9 месяцев этого года произошел рост объемов ломосбора приблизительно на 13%, после повышения экспортной пошлины на лом до 70 евро/тонна (в августе-октябре) наблюдалось рекордное за 10 лет его снижение, говорил Ковшевный.

Ранее Минпромторг РФ заявлял, что рассматривает вариант увеличения пошлины на экспорт лома до 100 евро и более за тонну сроком на 180 дней, отмечая, что "данная мера показала свою эффективность".

"За период действия меры с февраля 2021 года по октябрь 2021 года экспорт лома за пределы ЕАЭС уменьшился на 28%. При текущих ценах на лом черных металлов повышенные ставки вывозных таможенных пошлин не снижают уровень ломосбора, а наоборот, позволяют переориентировать поставки этого стратегического ресурса на отечественных потребителей. Так как мера доказала свою эффективность, мы считаем целесообразным реализовать следующий этап и повысить пошлину до 100 евро за тонну, перейдя к снижению себестоимости стальной продукции российских производителей, в первую очередь сортового проката", - говорил "Интерфаксу" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в начале ноября.

Cмешанная экспортная пошлина на лом черных металлов с конца июля была повышена до 5%, но не менее 70 евро/тонна сроком на 180 суток с 45 евро/тонна. При этом Минпромторг РФ предлагал повысить экспортную пошлину до уровня 5%, но не менее 90 евро.

Цена на лом имеет прямое влияние на стоимость арматуры, используемой в строительстве. Именно жалобы со стороны строителей в конце прошлого - начале этого года подтолкнули правительство к принятию мер по стабилизации цен на рынке металлопродукции (в том числе, за счет ограничения экспорта лома). "От обеспеченности ломом черных металлов полностью зависит работа электросталеплавильных мощностей, где содержание лома в шихте составляет 95-99%. Учитывая это, цена на арматуру на российском рынке прямо зависит от закупочных цен на лом", - говорил ранее Евтухов.