Лосось не пришел на летний нерест на Амур в 2021 году

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В притоках Амура не обнаружено свидетельств нереста летней кеты и горбуши за 2021 год, несмотря на запрет на лов летних лососей, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"По итогам у нас есть на руках печальные данные общественного мониторинга - акты обследования нерестилищ летней кеты и горбуши с нулевыми показателями. Полное отсутствие летних лососей в реке Амур и нерестовых реках подтвердило обоснованность введения запрета", - сообщила президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Любовь Одзял.

Она констатировала, что запрет был введен слишком поздно и его введение ни на что не повлияло, так как спасать уже нечего.

Районами учета уже традиционно стали нерестилища в реках левобережья Николаевского, Ульчского районов Хабаровского края, а также притоки р. Амгунь в районе имени Полины Осипенко. Оптимальным временем для учета был выбрал август, когда активность нереста падает до минимума.

"Необходимо учитывать имеющийся негативный опыт с воспроизводством популяций летней кеты для недопущения аналогичной ситуации с популяциями осенней кеты. Если не принять меры сейчас, в будущем есть шанс остаться без лососей совсем", - отметила координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Ольга Чеблукова.

С 22 сентября на Амуре был полностью остановлен промышленный лов, сроки же традиционного рыболовства продлили с 15 по 25 октября. Как ранее сообщала пресс-служба правительства края, из-за дефицита лососевых в этом году свои квоты не выбрал никто: ни рыбопромышленники, ни коренные народы, ни любители.