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Путин заявил, что Россия не приемлет создания AUKUS

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Россия не приемлет создания трехстороннего оборонного альянса AUKUS Австралией, Великобританией и США, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!", Путин отметил, что в мире соперничество в военной сфере между странами возрастает.

В миреГлава ЕК сочла, что в ситуации с AUKUS с Францией обошлись неприемлемоГлава ЕК сочла, что в ситуации с AUKUS с Францией обошлись неприемлемоЧитать подробнее

"Оно, на мой взгляд, приобретает подчас неудобоваримый характер. Например, создание альянса в тихоокеанской зоне в составе США, Великобритании, Австралии. Когда создаются союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию", - сказал Путин.

При этом он напомнил, что Россия всегда выступала за создание единой системы безопасности, которая учитывала бы интересы всех участников международного общения. "Но сделано то, что сделано", - заметил президент РФ.

15 сентября США, Великобритании и Австралия объявили о создании трёхстороннего партнёрства в сфере обороны AUKUS, первой задачей которого будет помощь Канберре обзавестись собственным атомным подводным флотом.

AUKUS Владимир Путин

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