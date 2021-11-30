Путин заявил, что Россия не приемлет создания AUKUS

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Россия не приемлет создания трехстороннего оборонного альянса AUKUS Австралией, Великобританией и США, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!", Путин отметил, что в мире соперничество в военной сфере между странами возрастает.

"Оно, на мой взгляд, приобретает подчас неудобоваримый характер. Например, создание альянса в тихоокеанской зоне в составе США, Великобритании, Австралии. Когда создаются союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию", - сказал Путин.

При этом он напомнил, что Россия всегда выступала за создание единой системы безопасности, которая учитывала бы интересы всех участников международного общения. "Но сделано то, что сделано", - заметил президент РФ.

15 сентября США, Великобритании и Австралия объявили о создании трёхстороннего партнёрства в сфере обороны AUKUS, первой задачей которого будет помощь Канберре обзавестись собственным атомным подводным флотом.