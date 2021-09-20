Глава ЕК сочла, что в ситуации с AUKUS с Францией обошлись неприемлемо

Фото: Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в понедельник назвала "неприемлемым" отношение к Франции в связи с новым договором о безопасности, заключенным между Великобританией, Австралией и США (AUKUS).

"С одним из наших государств-членов обошлись неприемлемым образом", - сказала она в интервью телеканалу CNN, добавив, что Брюссель и правительства стран союза хотели бы знать, почему и как это произошло.

Глава исполнительной коллегии ЕС впервые на таком высоком уровне выразила реакцию союзных институтов на объявление о новом оборонном пакте AUKUS и как следствие этого - расторжение контракта на поставки Францией подлодок Австралии.

Ранее в понедельник на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер сказал, что в ЕС не исключают влияние этого события на ход переговоров с Канберрой о заключении соглашения о свободной торговле. "Мы анализируем влияние, которое объявление AUKUS окажет на график торговых переговоров между ЕС и Австралией", - сказал Мамер.

"Это соглашение между Великобританией, Австралией и США касается, в частности, военного сотрудничества, к которому ЕС не имеет прямого отношения, но в котором участвовало государство-член ЕС. У нас, может быть, имеется не вся информация, и поэтому председатель (ЕК) будет проводить тщательные консультации", - добавил он.

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят последствия этого пакта в понедельник вечером во время встречи в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. "Жозеп Боррель (глава дипломатии ЕС - ИФ) будет председательствовать на этой встрече, которая станет первой возможностью обсудить значение и последствия этого соглашения для ЕС и его государств-членов", - сказал его пресс-секретарь Петер Стано. Встреча продлится два часа, и ожидается, что Боррель выступит по итогам с заявлением.

AUKUS

На прошлой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство дизель-электрических подлодок с французской компанией Naval Group на 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд).

При этом, как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве. Франция, выражая недовольство по поводу развалившейся сделки, отозвала из США и Австралии своих послов, а министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что союзники "не должны относиться друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью".