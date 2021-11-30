Brent подорожала до $73,74 за баррель

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут, продолжая восстанавливаться после обвала рынка в пятницу на сообщении о выявлении нового штамма COVID-19 "омикрон".

В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.

"Сейчас, возможно, слишком рано делать выводы о том, куда двинется дальше нефтяной рынок, поскольку нам необходимо знать больше о новом штамме", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре.

"Если ОПЕК+ примет решение сделать паузу в увеличении добычи, это станет причиной для укрепления нефтяного рынка", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве во вторник составила $73,74 за баррель, что на $0,3 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,72 (1%) - до $73,44 за баррель. Срок действия январских фьючерсов на Brent истекает с завершением торгов во вторник.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $70,17 за баррель, что на $0,22 (0,31%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,8 (2,6%) и составила $69,95 за баррель.

"Если ситуация с омикроном не ухудшится, мы увидим восстановление цены WTI до отметки в $74 за баррель", - говорит главный аналитик Swissquote Айпек Озкардеская.

"Однако, если новости станут хуже, стоимость WTI может опуститься ниже $70 за баррель. При этом потенциал для снижения цены ограничен, поскольку ухудшение новостей вокруг "омикрона" также будет способствовать ожиданиям ограничения поставок нефти странами ОПЕК", - цитирует эксперта Market Watch.