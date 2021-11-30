РФ из-за "омикрона" ограничит срок действия ПЦР и введет карантин при въезде

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Россия вводит 2-недельный карантин для въезжающих из стран с высоким риском заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщали главный санитарный врач России Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что c большинством стран, где обнаружен штамм "омикрон", пока не возобновлено регулярное авиасообщение, и "граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам не посещать высокорисковые регионы".

По ее словам, карантин затронет несколько сотен граждан.

Кроме того, в России будет ограничен срок действия ПЦР-теста: вместо 72 часов он действителен 48 часов. Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус является одним из оснований для посещения общественных мест и мероприятий в регионах, где введены соответствующие ограничения.

Вариант B.1.1.529, который получил название "Омикрон", был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле, а затем и в ряде стран Европы. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

Новость дополняется